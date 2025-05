Donne, lavoro e diritti: la Calabria guida il cambiamento sul fronte della parità di genere

- Advertisement -

CATANZARO – La Calabria regione virtuosa e protagonista della prima tappa del Road Show itinerante: “la parità di genere nei luoghi di lavoro”. L’evento, promosso da UNI (Ente italiano di normazione), in collaborazione con la Regione Calabria e Fincalabra, si è svolto oggi alla Cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza di istituzioni, enti e realtà imprenditoriali del territorio.

Numerosi gli ospiti dell’iniziativa, tra cui: Elena Mocchio, responsabile innovazione e standardizzazione di UNI; Fortunato Varone, direttore generale Dipartimento Lavoro Regione Calabria; Alessandro Zanfino, amministratore delegato Fincalabra; Tonia Stumpo, consigliera di parità effettiva Regione Calabria; Salvatore Barresi, sociologo ed economista; Maria Grazia Milone, presidente CIA Calabria Centro; Stefania Agosto, presidente del CUG Regione Calabria; Antonella Mancuso, presidente Commissione Pari Opportunità Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo; Francesco Cusimano, referente Unindustria; Fortunato Amarelli, AD Amarelli Fabbrica di Liquirizia e Santo Scarpelli, consigliere delegato Sintegra.

Parità di genere, nasce la certificazione UNI/PdR 125

L’ultimo Global Gender Gap Index, pubblicato dal World Economic Forum, mostra che l’Italia si colloca all’87° posto su 146 paesi. Il rapporto documenta che, con i ritmi attuali l’ampia forbice tra donne e uomini sul piano delle opportunità nei contesti professionali potrebbe annullarsi soltanto tra 134 anni. Per accelerare i tempi, tra i principali antidoti all’asimmetria lavorativa, è nata l’UNI/PdR 125, ossia la certificazione per superare il divario di genere.

Si tratta di uno strumento concreto, che offre soluzioni reali e tangibili e che definisce una serie di aree da presidiare per ottenere il rispetto dell’eguaglianza tra i sessi nelle aziende e nelle organizzazioni in termini di governance, welfare, possibilità di carriera, equità salariale, tutela del ruolo genitoriale e molti altri aspetti.

Tra le Regioni che hanno previsto misure di sostegno alle imprese per il conseguimento della certificazione di parità di genere, la Calabria sta ottenendo un significativo successo con già oltre 300 aziende che, in poche settimane, hanno fatto richiesta per accedere a queste misure inclusive.

Occupazione femminile in Calabria, +3,1% nel 2024

Si tratta di un avanzamento, documentato anche dall’Ufficio studi di Confartigianato, in Calabria, secondo cui l’occupazione femminile, in un anno, sarebbe salita di un +3,1% contro un più modesto +0,7% degli uomini (dati 2024).

“Sono i segnali di un tendenziale primato – ha dichiarato il dg Varone – capace di avviare, a partire proprio da questa terra, la misurazione della local-inclusion, ovvero un “indice” di consapevolezza che registra la diffusione della UNI/ PdR 125 nei diversi territori. 𝐿𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑚𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑜. 𝑁𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑒, 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑖𝑙 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒 𝐹𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑖. 𝐿𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 – ha infine rimarcato Varone – 𝑐𝑖 𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎”.

"La UNI/PdR 125 – ha spiegato – Elena Mocchio – nasce con l'intento di supportare un cambiamento culturale duraturo nel tempo, che prende le mosse dalla volontà di organizzazioni virtuose di andare nella direzione del superamento del divario tra generi. Da qui sorge l'importanza di avviare iniziative di sensibilizzazione a livello locale come quella organizzata con Regione Calabria.