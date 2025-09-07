Donna precipita da un terrazzamento da 5 metri: trasportata in elisoccorso in ospedale

- Advertisement -

MIGLIERINA (CZ) – E’ accaduto nella mattinata di oggi a Miglierina, centro del Catanzarese, in località Contrada Martino, dove una donna è rimasta ferita a seguito di una caduta accidentale da un terrazzamento del terreno, precipitando da un’altezza di circa 5 metri. A prestare i primi soccorsi è stata la squadra dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, intervenuta tempestivamente sul posto per raggiungere la malcapitata in una zona impervia. La donna, seppur ferita, è stata trovata cosciente dai soccorritori. In collaborazione con il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad immobilizzarla su una barella spinale, garantendo la stabilizzazione delle condizioni prima del trasporto.

Una volta raggiunta una zona sicura, la donna è stata affidata all’equipe dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, grazie alla sinergia tra i diversi enti di soccorso e alla rapidità dell’operazione. Le condizioni della donna, sebbene serie, non sarebbero al momento considerate gravi.