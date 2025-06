Donna arrestata per furto di energia elettrica: alimentava abusivamente tutta la casa

- Advertisement -

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – I Carabinieri hanno arrestato una donna locale sorpresa a rubare energia elettrica in modo continuato e aggravato. Grazie a un controllo congiunto con tecnici Enel, è stato scoperto un collegamento abusivo alla rete pubblica tramite un bypass del contatore, che alimentava interamente l’abitazione senza registrare consumi. Il danno economico stimato è di circa 8.000 euro, a testimonianza della gravità del furto.

L’impianto è stato subito regolarizzato mentre la donna è stata portata in caserma e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’Arma sottolinea come il furto di energia non sia solo un danno economico ma anche un serio problema di sicurezza pubblica, confermando l’impegno costante nei controlli per tutelare cittadini e servizi.