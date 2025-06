Donna accoltellata nella sua abitazione, è caccia all’aggressore

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – È ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita la donna di 49 anni accoltellata ieri sera nella sua abitazione nel centro storico di Reggio Calabria. La vittima, che si prostituiva nell’appartamento dove si è consumata l’aggressione, è stata raggiunta da alcuni fendenti al fianco, fortunatamente senza il coinvolgimento di organi vitali.

L’episodio si è verificato in una zona centrale della città. A dare l’allarme è stata la stessa donna, che ha ricevuto i primi soccorsi sul posto prima del trasferimento in ospedale. Le indagini sono state avviate immediatamente dalla Squadra mobile della Questura, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Daniele Scarpino. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe riferito agli investigatori di aver incontrato l’uomo solo poche ore prima, ma non sarebbe riuscita a fornire elementi utili per l’identificazione. Sul luogo dell’aggressione è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi tecnico-forensi.

Gli investigatori sono ora sulle tracce dell’ultimo cliente e stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non si esclude che l’aggressore possa essere identificato a breve. Resta ancora da chiarire il movente dell’aggressione: si indaga se si tratti di una rapina finita male, di un gesto d’impeto o di un’aggressione premeditata.