Donna accoltellata all’addome, arrestato 44enne per tentato omicidio aggravato

REGGIO CALABRIA – E’ stato arrestato dagli uomini della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con l’ausilio del personale del Commissariato di Condofuri. L’uomo, un 44enne residente nella bassa fascia ionica reggina, è ritenuto responsabile dell’accoltellamento di una donna di 49 anni all’interno di un’abitazione dove la vittima si prostituiva.

Le indagini sono partite da un grave episodio verificatosi nella centralissima Via Vittorio Veneto, la notte dello scorso 8 giugno. Era stata la donna in preda al panico, a chiedere aiuto dopo essere stata accoltellata all’interno del suo appartamento. Le volanti, intervenute sul posto, dopo aver raccolto le prime testimonianze e le dichiarazioni della vittima, hanno avviato mirate indagini che hanno consentito una ricostruzione della dinamica del ferimento grazie all’analisi delle telecamere presenti nella zona che hanno portato all’arresto del 44enne che è stato trasferito in carcere.