Donazione del sangue, Regione Calabria e Avis per una giornata di sensibilizzazione

CATANZARO – Il dirigente di settore “Datore di lavoro” del Dipartimento organizzazione e risorse umane, Salvatore Lopresti, ha comunicato che lunedì prossimo, 13 novembre si potrà donare il sangue in Cittadella regionale. Basterà recarsi all’autoemoteca Avis che stazionerà dalle 8.00 alle 11.30 nella piazza intitolata a San Francesco di Paola (ingresso principale visitatori). Per donare bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e avere un peso non inferiore ai 50 chili. I donatori periodici possono donare sino a 65 anni. All’iniziativa, sarà presente personale medico che verificherà l’idoneità alla donazione.

Dalla Regione fanno sapere che non sarà necessario presentarsi a digiuno ma si potrà consumare prima un pasto leggero a base di frutta fresca, tè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. Dopo il prelievo verrà offerta ai donatori una colazione per reintegrare i liquidi. Si precisa che i lavoratori dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo retribuita.

Per donare ci si può prenotare chiamando al seguente numero: 3316962677 (segreteria Avis provinciale): verrà indicato un preciso orario nel quale presentarsi per evitare attese.