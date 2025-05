Domenica al Museo: domani ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali

- Advertisement -

ROMA – Si rinnova domani, 1° giugno, l’appuntamento nei musei e parchi archeologici statali. La #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura, consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata e obbligatoria, dove richiesta.

La scorsa #domenicalmuseo, il 4 maggio scorso, ha registrato 323.329 ingressi. Info e biglietti sull’app “Musei Italiani”. Per ulteriori informazioni e per l’elenco completo degli istituti aderenti all’iniziativa, consultare la pagina del Ministero della Cultura.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’accesso alla cultura, valorizzare il patrimonio storico-artistico italiano e favorire una fruizione più ampia e inclusiva dei beni culturali. L’Italia possiede un patrimonio unico al mondo per quantità e qualità di opere d’arte, monumenti, siti archeologici e musei. Con “Domenica al Museo”, ogni cittadino ha la possibilità di riscoprire le proprie radici culturali e storiche, visitando luoghi iconici ma anche meno noti e altrettanto affascinanti come piccoli musei territoriali, gallerie e siti archeologici locali.

“Domenica al Museo” non è solo un’opportunità per ammirare capolavori artistici, ma anche un’occasione per vivere esperienze educative, visite guidate, laboratori per bambini e iniziative speciali pensate per coinvolgere pubblici di ogni età.

In Calabria saranno aperte le seguenti strutture:

Catanzaro

– Museo archeologico lametino – Lamezia Terme;

– Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium – Borgia.

Cosenza

– Galleria nazionale di Cosenza – Cosenza;

– Museo archeologico nazionale di Amendolara;

– Parchi archeologi di Crotone e Sibari – Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio;

– Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo archeologico nazionale della Sibaritide

Cassano all’Ionio.

Crotone

– Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Le Castella – Isola di Capo Rizzuto;

– Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo archeologico nazionale di Crotone;

– Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna – Crotone

Reggio Di Calabria

– Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace

– La Cattolica – Stilo

– MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;

– Reggio di Calabria Museo archeologico di Metauros – Gioia Tauro;

– Museo di Palazzo Nieddu del Rio – Locri;

– Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulonìa – Monasterace;

– Museo e Parco archeologico di Bova Marina – Bova Marina;

– Museo e Parco archeologico nazionale di Locri.

Vibo Valentia

– Museo archeologico nazionale ‘Vito Capialbi’ – Vibo Valentia;

– Museo nazionale di Mileto.