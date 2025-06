Domenica infernale all’aeroporto di Lamezia Terme: volo Ryanair atterra a Milano con oltre 10 ore di ritardo

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Domenica da dimenticare quella di ieri, 22 giugno, per i passeggeri del volo Ryanair che dall’aeroporto di Lamezia Terme sono arrivati allo scalo di Milano con oltre 10 ore di ritardo. Il volo FR1437 della compagnia aerea low cost irlandese con partenza prevista per le ore 13:30, è arrivato solo alle 01:34.

Pesanti i disagi subiti dai passeggeri in partenza per motivi diversi: lavoro, salute e vacanza, che sono stati costretti a restare fermi presso il “Sant’Eufemia” per ore ed ore senza avere notizie.“Un disservizio per il quale – hanno fatto sapere da Italia Rimborso – pare, siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike” in una giornata, come quella di ieri, in cui nella tratta aerea c’era bel tempo. Pare, infatti, che i ritardi siano dovuti a problematiche della compagnia aerea.

La richiesta del rimborso a Ryanair: come fare

I passeggeri che hanno subito i disagi, secondo il Regolamento Europeo 261/2004, possono richiedere un rimborso di 250 euro come risarcimento o compensazione pecuniaria. Per presentare istanza alla compagnia, gli interessati possono rivolgersi, fanno sapere sempre da Italia Rimborso, ad una claim company o ad un caf.