Domani è la Giornata Mondiale della Vista, eventi in tutta la Calabria. A Rende controlli oculistici gratuiti

Lo scopo fondamentale delle iniziative è di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prevenire le patologie oculari e di sottoporsi regolarmente a visite specialistiche

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Domani, giovedì 9 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale della Vista all’interno del mese interamente dedicato alla prevenzione oculare. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha lo scopo fondamentale di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prevenire le patologie oculari e di sottoporsi regolarmente a visite specialistiche. È cruciale ricordare che molti problemi che riguardano la salute dell’occhio, e che possono portare negli anni a cecità o ipovisione, sono evitabili se riscontrati in tempo utile.

Giornata Mondiale della Vista: tutte le iniziative sul territorio

Nel mese di ottobre sono molteplici le iniziative organizzate per incentivare le persone a effettuare un controllo della vista, spesso anche in forma gratuita, e per imparare a prendersi cura dei propri occhi, fin dai primi anni di vita. Anche in Calabria non mancheranno gli appuntamenti per celebrare la Giornata del 9 ottobre. Le sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) hanno previsto iniziative a Catanzaro, a Lamezia Terme, e Guardavalle, A Cosenza e Rende, e a Crotone.

A Catanzaro è prevista una conferenza stampa, alle 16,30, presso la Sala conferenze della Scuola dell’Infanzia Piterà e controlli oculistici dalle 14,30 alle 18 presso il Centro Polivalente UICI in Via Gattoleo, 2. A Vibo Valentia i controlli oculistici si terranno dalle 10,30 alle 13,30 presso l’ambulatorio sezionale in Via S. G. Bosco, 13.

In provincia di Cosenza, sono previsti controlli oculistici gratuiti presso il Centro Polifunzionale in Via Parigi, 18 a Rende, dalle 15 alle 18. La conferenza stampa, invece, è programmata presso il Centro Polifunzionale UICI di Rende.

F.B.
