Domani altri 535 migranti soccorsi nel Mediterraneo sbarcheranno sulle coste calabresi

REGGIO CALABRIA – Sono 535 i migranti soccorsi nelle ultime ore nel Mediterraneo che arriveranno domattina a Reggio Calabria a bordo della nave “Diciotti”, della Guardia costiera. Altri 200 migranti, facenti parte dello stesso gruppo, saranno condotti nel porto di Messina.

Le operazioni di sbarco a Reggio Calabria saranno coordinate dalla Prefettura. I migranti, dopo l’approdo e in attesa di essere trasferiti in altre località in base al piano di riparto deciso dal ministero dell’Interno, saranno identificati dal personale dell’Ufficio immigrazione della Questura e poi accompagnati nel centro di prima accoglienza allestito in una palestra del quartiere “Gallico”.