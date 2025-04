Dolore e lacrime per la morte a soli 20 anni del giovane Christian Pitingolo: «era buono e amava la vita»

- Advertisement -

CATANZARO – Aveva compiuto 20 anni lo scorso 20 gennaio Christian Pitingolo. La sua vita si è spezzata questa notte a causa di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Strada provinciale 17, nella zona sud est di Catanzaro. Il giovane si trovava a bordo della sua Alfa Romeo “Mito” che, per cause in corso d’accertamento, poco dopo la mezzanotte si é scontrata con un’altra vettura. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che ha estratto il corpo dalle lamiere. Il giovane è morto sul colpo.

La notizia, questa mattina, ha fatto velocemente il giro della città tra dolore, sconcerto e incredulità per una giovane vita spezzata. Tantissimi i messaggi che sui social che ricordano Christian, definito da tutti un bravo ragazzo, studioso e lavoratore. Tanti anche i messaggi degli amici e dei compagni di scuola. Un giovane garbato, gentile e amico di tutti. Sempre con il sorriso e sempre pronto a dare una mano. Un’anima gentile, capace di farsi voler bene ovunque andasse. “Avevi un cuore grande, sempre disponibile con tutti. amavi la vita e la tua famiglia, ci mancherai immensamente”, è uno dei tanti messaggi che si si leggono. Christian Pitingolo Frequentava l’ultimo anno all’istituto Professionale di Catanzaro ma da poco aveva comunque iniziato una nuova esperienza lavorativa in un ristorante della provincia.