Dodicenne gravemente ferito dopo un incidente con una moto da cross

JONADI (VV) – Un ragazzino di 12 anni, C.A., è rimasto gravemente ferito questa mattina a seguito di un incidente avvenuto in contrada Caravizzi di Jonadi, centro della provincia Vibonese. Secondo quanto ricostruito il dodicenne era in sella ad una moto da cross, quando per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto.

L’incidente è avvenuto in una zona frequentata proprio da appassionati di motocross. Allertati i soccorsi, a causa delle condizioni ritenute gravi, è stato fatto atterrare l’elisoccorso e il minore, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. In fase di accertamento la dinamica dell’incidente.