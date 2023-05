Diventa virale la gaffe dell’assessore Emma Staine in Consiglio regionale

COSENZA – L’interrogazione è specifica e riguarda un tema di notevole importanza per i residenti della cittadina in provincia di Catanzaro, quello di una casa di comunità. La risposta durante una seduta del Consiglio regionale della Calabria, da parte dell’assessore alle Politiche sociali, Emma Staine (eletta con Lega per Salvini premier) è diventata virale.

L’intervento della Staine infatti, è “particolare”: dall’errata pronuncia della località della costa catanzarese – “Nòcera Torinese” – alla risposta o meglio alla rilettura del testo dell’interrogazione. Insomma una non risposta. Non si è fatta attendere la replica sarcastica del consigliere regionale di opposizione Antonio Lo Schiavo: “Grazie… ma l’assessore ha letto la mia interrogazione che conoscevo già! Diciamo che io aspettavo la risposta”. Il video in questione risale allo scorso 20 aprile e in pochi giorni ha fatto il giro del web.