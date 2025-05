Disperso nel nulla: ore d’ansia per un uomo disperso, scattano le ricerche a tappeto

- Advertisement -

CATANZARO – Ore d’ansia per Onofrio Sinopoli, 52 anni, scomparso da ieri 21 maggio dal Comune di Cetrache, in provincia di Catanzaro. La richiesta di intervenuto è pervenuta questa mattina al Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Immediatamente è stato attivato il piano provinciale per la ricerca di persona dispersa. Sul posto sono state inviate squadre operative dalla sede centrale di Catanzaro e dal distaccamento di Chiaravalle Centrale, supportate da un’unità di comando locale (UCL) e da personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Su richiesta della Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, il Centro Operativo Nazionale ha disposto l’invio di un nucleo cinofilo dal Comando di Lecce e di unità SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dal Comando di Brindisi e dal Comando di Reggio Calabria, dotati della tecnologia Lifeseeker.

Alle ore 13:05 circa è intervenuto in zona anche l’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme, impegnato in una ricognizione aerea dell’area interessata dalle ricerche. Il coordinamento delle operazioni è affidato al funzionario IAE Conforti del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.