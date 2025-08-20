HomeCalabria

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero – VIDEO

I due turisti hanno lanciato l'allarme ieri nel tardo pomeriggio ma è stato possibile recuperali solo alle prime luci dell'alba di oggi grazie all'intervento dei vigili del fuoco

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi tra i comuni di Nardodipace (VV) e Bivongi (RC). Erano le 18:10 circa del 19 agosto quando i due turisti, dopo aver lasciato la macchina nel comune di Nardodipace e camminato per diverse ore nei boschi delle Serre calabre, hanno perso l’orientamento e chiesto soccorso tramite il NUE 112. Ricevuta la chiamata di soccorso la sala operativa del Comando di Vibo Valentia ha inviato nella zona la squadra del Distaccamento di Serra S. Bruno, alla quale si è aggiunta anche la squadra del Distaccamento di Monasterace (RC).

Ieri sera, intorno alle 22:30 circa, i due dispersi sono stati individuati visivamente, attraverso le luci delle torce ma, trovandosi dal lato opposto rispetto ai soccorritori ed essendo il terreno scosceso e fittamente boscato e cespugliato, non potevano essere raggiunti. Con le prime luci dell’alba le squadre operative hanno raggiunto i due turisti e richiesto l’intervento del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Lamezia Terme per il recupero. Alle ore 08.40 circa dall’aeroporto di Lamezia Terme è decollato Drago VF62 che ha raggiunto il luogo dell’intervento ed effettuato il recupero, attraverso verricellamento, delle persone disperse che si trovano in buone condizioni di salute.

vigili del fuoco_elicottero

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

cani-randagi-cosenza

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano contro il randagismo

Calabria
CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

Area Urbana
COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...
Lucano_Tridico

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la Calabria»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L'ho sentito poco fa e mi ha detto 'Mimmo ci sono, ci sono'"....
Partito democratico

Regionali in Calabria, Il PD riunisce i segretari provinciali «unità della coalizione è l’obiettivo...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari...

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che venivano poi noleggiati

Italia
ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37037Area Urbana22264Provincia19760Italia7999Sport3846Tirreno2892Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

cani-randagi-cosenza
Calabria

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano...

CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza
Area Urbana

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...
Lucano_Tridico
Calabria

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la...

REGGIO CALABRIA - "Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L'ho sentito poco fa e mi ha detto 'Mimmo ci sono, ci sono'"....
Partito democratico
Calabria

Regionali in Calabria, Il PD riunisce i segretari provinciali «unità della...

LAMEZIA TERME (CZ) - Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari...
Accoltellato Isola Capo Rizzuto
Calabria

Rissa tra due famiglie sulla spiaggia di Le Cannella: 5 arresti...

CROTONE - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa avvenuta ieri sulla spiaggia di Le Cannella, nel comune di Isola Capo...
Provincia

Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri...

COSENZA - Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA