Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero – VIDEO

VIBO VALENTIA – Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi tra i comuni di Nardodipace (VV) e Bivongi (RC). Erano le 18:10 circa del 19 agosto quando i due turisti, dopo aver lasciato la macchina nel comune di Nardodipace e camminato per diverse ore nei boschi delle Serre calabre, hanno perso l’orientamento e chiesto soccorso tramite il NUE 112. Ricevuta la chiamata di soccorso la sala operativa del Comando di Vibo Valentia ha inviato nella zona la squadra del Distaccamento di Serra S. Bruno, alla quale si è aggiunta anche la squadra del Distaccamento di Monasterace (RC).

Ieri sera, intorno alle 22:30 circa, i due dispersi sono stati individuati visivamente, attraverso le luci delle torce ma, trovandosi dal lato opposto rispetto ai soccorritori ed essendo il terreno scosceso e fittamente boscato e cespugliato, non potevano essere raggiunti. Con le prime luci dell’alba le squadre operative hanno raggiunto i due turisti e richiesto l’intervento del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Lamezia Terme per il recupero. Alle ore 08.40 circa dall’aeroporto di Lamezia Terme è decollato Drago VF62 che ha raggiunto il luogo dell’intervento ed effettuato il recupero, attraverso verricellamento, delle persone disperse che si trovano in buone condizioni di salute.