Discarica abusiva di 700 metri quadri su una spiaggia, anche i reflui domestici smaltiti sul terreno

CROTONE – La Guardia costiera ha sequestrato in località Gabella a Crotone, un’area demaniale marittima di oltre 700 metri quadrati, abusivamente occupata da manufatti privi di autorizzazione e da una discarica di rifiuti.

I reflui domestici dell’immobile di circa 150 metri quadrati, venivano smaltiti sul terreno demaniale. Sull’area demaniale antistante, per una superficie pari a circa 570 metri quadrati di pubblico demanio marittimo, è stata accertata la presenza di una discarica abusiva costituita da scarti edilizi, laterizi, tegole, sanitari in abbandono, elettrodomestici in disuso, materiale ferroso, materiale elettrico, imballaggi di varia tipologia per un totale di 500 metri cubi di rifiuti.

Tutta l’area è stata sequestrata ed il responsabile è stato denunciato per reati di natura demaniale, paesaggistico ambientale e per violazioni al testo unico in materia ambientale. Per lo scarico di reflui domestici non autorizzato è prevista una sanzione amministrativa compresa tra i 6.000 e 60.000 euro.