Disagi linea jonica, Scutellà: «dopo la tragedia di Thurio pendolari abbandonati»

ROMA – «C’è un’emergenza isolamento che va affrontata subito, i cittadini non possono restare in balia degli eventi senza avere certezze né comunicazioni precise». Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà

«L’isolamento che da più di 10 giorni costringe tanti cittadini che percorrevano la tratta da Sibari a Catanzaro a dover arrangiarsi con mezzi proprio deve essere immediatamente sanato.

La mancanza di informazioni su eventuali bus sostituitivi e le cancellazioni di tutti i treni interessati dalla tratta, compresi quelli che servivano le stazioni intermedie di Corigliano e Rossano, non può più essere tollerata.

I cittadini che ogni giorno devono recarsi al lavoro o hanno necessità di spostarsi non possono essere abbandonati a se stessi. Solleciterò nelle sedi opportune un intervento immediato affinchè si limitino al minimo i disagi che in questi giorni stanno letteralmente paralizzando la mobilità ferroviaria sulla fascia jonica» conclude Scutellà.