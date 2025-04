Disagi in Calabria: treni deviati e bus sostitutivi tra Reggio, Catanzaro e Sibari

- Advertisement -

CATANZARO – Dal 22 aprile al 31 maggio saranno apportate modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia. Lo rende noto Trenitalia. In particolare, riferisce la società in una nota, gli Intercity che collegano Reggio Calabria con Bari e Lecce subiranno variazioni di orario e di percorso con istradamento da Catanzaro Lido verso Lamezia Terme e saranno parzialmente cancellati nella tratta Sibari – Bari/Lecce. Le tratte Catanzaro Lido – Sibari – Lecce e Catanzaro Lido – Sibari – Bari saranno servite con bus sostitutivi. “I canali di acquisto – è scritto nella nota – sono aggiornati. I bus potrebbero aumentare i tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale”.