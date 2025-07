Diritto allo studio, la Regione stanzia 4,5 milioni di euro a sostegno degli studenti calabresi

- Advertisement -

CATANZARO – La Regione Calabria ha dato l’ok, nella giornata di oggi, allo stanziamento di 4,5 milioni di euro destinati agli enti locali per garantire i servizi essenziali sul fronte dell’istruzione. Si tratta del Piano per il Diritto allo Studio riferito all’anno scolastico 2025/2026 approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’edilizia scolastica, Maria Stefania Caracciolo.

Un sostegno concreto, dunque, per gli studenti calabresi ed un progetto che punta a sostenere le famiglie ed i Comuni nell’erogazione di servizi indispensabili per l’accesso scolastico. I fondi saranno ripartiti alle province e queste provvederanno poi a redistribuirli ai Comuni del loro territori: 3.154.235,11 euro andranno alle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; 1.345.764,89 euro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Diritto allo studio: i servizi finanziati dalla Regione

Il Piano finanzia una serie di servizi chiave erogati dagli enti locali: il trasporto scolastico che comprende contributi per carburante, personale, noleggio mezzi, e acquisto di scuolabus attrezzati, in particolare per alunni con disabilità; il servizio mensa con il sostegno ai Comuni per garantire la refezione scolastica come momento educativo e di inclusione, con particolare attenzione ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria; i servizi residenziali attraverso finanziamenti per convitti e semiconvitti destinati ad alunni meritevoli appartenenti a famiglie a basso reddito; l’assistenza specialistica per alunni con disabilità con il supporto all’autonomia e alla comunicazione mediante figure professionali qualificate (educatori, interpreti Lis, mediatori, ecc.); l’istruzione domiciliare e scuola in ospedale per garantire il diritto all’istruzione anche in situazioni di grave fragilità.

“L’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità rappresenta una priorità irrinunciabile – precisa la Regione Calabria in una nota – Sarà cura dei Comuni, in raccordo con le scuole, attivare le forme più adeguate di gestione – diretta o indiretta – garantendo personale qualificato e in possesso dei requisiti normativamente previsti”. Il Piano valorizza, fanno sapere dalla Cittadella, la co-programmazione tra Comuni, istituzioni scolastiche, ed altri stakeholder che a vario titolo contribuiscono a rendere effettivo il diritto allo studio, individuando priorità e fabbisogni specifici attraverso strumenti come la conferenza di servizi.