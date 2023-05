Diramata l’allerta gialla in Calabria: possibili temporali

COSENZA – La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per sei regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise e Toscana. L’allerta meteo arancione, di moderata criticità, riguarda la Costa romagnola, la Pianura bolognese, la Bassa collina e la pianura romagnola. Le previsioni per oggi sono di piogge e temporali tra Alpi, alta Val Padana e Liguria mentre al Sud sarà soleggiato ad eccezione della Calabria, dove sono in arrivo rovesci nel pomeriggio.

I territori a rischio

Questi i territori a rischio: Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla): Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla): Abruzzo: Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Ordinaria criticita’ per rischio idrogeologico (allerta gialla): Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro; Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola; Toscana: Romagna-Toscana.