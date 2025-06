Diplomifici, giro di vite anche in Calabria: 11 revoche e crollo dei candidati esterni alla Maturità

- Advertisement -

ROMA – La stretta contro i diplomifici ha colpito anche la Calabria. Nei primi mesi del 2025 sono state 11 le scuole paritarie della regione a perdere il riconoscimento della parità, in seguito a controlli mirati e ispezioni condotte nell’ambito del nuovo impianto normativo introdotto con il decreto-legge 45/2025. Il provvedimento, accompagnato da un’intensa attività ispettiva coordinata con gli Uffici Scolastici Regionali e la Guardia di Finanza, ha prodotto effetti concreti su scala nazionale, con oltre 70 revoche in tutto il Sud, di cui 30 in Campania e altrettante in Sicilia.

“La lotta contro i diplomifici sta iniziando a dare i suoi primi frutti concreti”, ha commentato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Il nostro impegno è per una scuola seria, contrassegnata dal merito e dalla legalità”.

In Calabria

L’impatto delle misure è evidente anche nei dati sulla Maturità 2025. I candidati esterni agli esami di Stato sono calati del 30,9% rispetto allo scorso anno: da 747 nel 2024 a 516 nel 2025, uno dei cali più significativi d’Italia. Un trend che riflette il rafforzamento dei controlli e lo smantellamento progressivo di pratiche opache legate alla compravendita dei diplomi.

In calo anche i candidati esterni in Campania (-25%) e in Sicilia (-23,9%), dove l’azione di contrasto ai diplomifici ha portato complessivamente a 54 revoche tra il 2024 e il 2025. A livello nazionale, gli esterni totali alla Maturità sono passati da 13.787 nel 2024 a 13.066 nel 2025, con un decremento del 5,2%. La Calabria è ora tra le regioni protagoniste di un percorso di ripristino della legalità nel sistema dell’istruzione. E i numeri sembrano indicare che il cambiamento è davvero in atto.