Dipendenti in nero e irregolarità in un cantiere edile, imprenditore denunciato

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) – Un imprenditore edile del Crotonese è stato denunciato e sanzionato a seguito di un controllo congiunto eseguito dai Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto e dagli ispettori del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone. Durante l’ispezione in un cantiere attivo nella zona, le forze dell’ordine hanno riscontrato gravi irregolarità: mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, assenza della formazione obbligatoria per i dipendenti, e presenza di lavoratori non assunti regolarmente, privi di contratto e della necessaria visita medica preventiva.

Inoltre, è emerso che il cantiere non era in regola con le autorizzazioni previste dalla legge. Al titolare dell’impresa sono state comminate sanzioni per un totale di 9.700 euro, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria. L’intervento rientra nelle attività di contrasto al lavoro nero e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, priorità delle forze dell’ordine impegnate sul territorio.