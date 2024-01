Dipartimento per il digitale, Orsomarso: «a breve una sede anche in Calabria»

CATANZARO – “L’apertura a Bari e Palermo delle prime sedi territoriali del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è un’ottima notizia. E’ infatti prevista l’apertura di queste sedi in tutte le regioni e a breve aprirà anche quella in Calabria“. Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso. “Complimenti dunque – aggiunge Orsomarso – al lavoro svolto dal sottosegretario Butti, la cui opera testimonia l’azione di un governo che vuole unire l’Italia e garantire tutte le regioni su un tema così importante per la nostra convivenza sociale ed economica”.

- Pubblicità sky-