Dimissioni Occhiuto, il Pd all’attacco: «Lasci anche la carica di Commissario per la sanità»

COSENZA – “Le dimissioni di Roberto Occhiuto da presidente della Regione Calabria non sono un gesto di responsabilità o di coraggio, ma l’ennesima operazione strumentale, dettato dalla sua spregiudicatezza e irriguardoso nei confronti dell’Istituzione che rappresentava”. Queste le parole del gruppo del Pd in Consiglio regionale che in una nota stampa afferma che l’unica fortuna presente in questa vicenda è “che il fallimento della sua gestione si interrompe prima del termine naturale della legislatura”.

I consiglieri dem chiedono ad Occhiuto di essere “coerente con sé stesso” lasciando immediatamente “anche la carica di Commissario alla Sanità e di Commissario straordinario per la costruzione dei nuovi ospedali“. Non è accettabile, ribadise il Pd calabrese “che proprio chi ha accumulato ritardi clamorosi, generato caos nei pronto soccorso, lasciato interi territori senza servizi di base e bloccato cantieri essenziali, continui a gestire fondi pubblici, appalti e prebende a fini clientelari in campagna elettorale”.

“La Calabria ha bisogno di trasparenza, serietà e di una guida capace di risolvere problemi – concludono i dem – e non di usarli come spot elettorali. Non permetteremo che si continui a giocare sulla pelle dei calabresi e sul diritto alla salute anche in campagna elettorale”.