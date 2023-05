‘Dimentica’ la droga nello zaino del nipotino di 4 anni che la porta all’asilo, arrestato

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) – Cento grammi di cocaina ‘dimenticati’ nello zainetto del nipote di 4 anni. Il piccolo arrivato all’asilo, e trovato il sacchetto di plastica con la droga, avrebbe iniziato a giocare con l’involucro incurante del pericolo e insieme ai compagni. I carabinieri hanno arrestato ad Isola Capo Rizzuto un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie all’intervento tempestivo delle maestre e dei carabinieri si è scongiurato il rischio che i bimbi toccassero o, peggio, ingerissero la sostanza stupefacente che è stata immediatamente sequestrata dai militari. Contemporaneamente sono stati allertati i servizi sociali del Comune per gli adempimenti di competenza. Le indagini per individuare i reali possessori della cocaina si sono subito focalizzate sugli stretti familiari del piccolo e hanno consentito di individuare le responsabilità dello zio del bambino che è stato arrestato e condotto in carcere.