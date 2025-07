Digitalizzazione in Calabria: idee, progetti e sinergie per un’amministrazione più smart

- Advertisement -

CATANZARO – “Oggi verranno forniti elementi che ci permetteranno di comprendere in che modo la strategia messa in atto dal Dipartimento ha permesso di raggiungere obiettivi ambiziosi e in che modo intendiamo affrontare quelli che saranno più competitivi in futuro”. Lo ha detto il vicepresidente e assessore alla Transizione digitale e Attività strategiche della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, aprendo i lavori dell’appuntamento annuale, con dirigenti e dipendenti regionali, per la di condivisione dei progetti attuativi messi in campo dal dipartimento.

“Dipartimento non ufficio – ci ha tenuto a rimarcare Pietropaolo – perché il dipartimento è un contenitore di scelte precise e di tante idee diverse che cambiano velocemente, ma che hanno una visione unica. La digitalizzazione, come sappiamo, rappresenta una delle sfide più significative del nostro tempo e, per questo, il nostro Dipartimento è impegnato a guidare questo cambiamento con grande determinazione. Il prossimo passo – ha concluso – sarà la costituzione della società in house del digitale: una struttura che avrà maggiore flessibilità per affrontare il mercato e il mondo del digitale in modo più dinamico, innovativo e al passo con i tempi”.

Hanno relazionato dirigenti e funzionari che, nell’ambito delle tematiche di transizione digitale, seguono ciascuno un determinato ambito: Salvatore Spinelli, Alfredo Pellicanò, Francesco Curia, Antonella Sette, Francesco Aloe, Giovanna Pisano, Anna Garasto, Maria Assunta Gagliardi, Giuseppe Miceli, Rosamaria Santacaterina, Nicola De Giorgio, Annarita Lazzarini, Francesca Artese.

Gli argomenti trattati: monitoraggio contratti ict, sicurezza e legalità, competenze digitali, cybersecurity governance e pianificazione, piattaforme e applicativi regionali, sistemi di georeferenziazione, evoluzione siti, interoperabilità, servizi al cittadino e alle imprese, presidio reti e sistemi, piattaforme e applicativi regionali:

Ha introdotto i lavori il dirigente generale del dipartimento Transizione digitale, Tommaso Calabrò, il quale ha spiegato che “si tratta di una riunione di lavoro che permette, a chi opera nel settore della transizione digitale, ma anche agli altri dipartimenti che con noi collaborano, di avere un confronto e la consapevolezza di quello che si sta facendo in questo settore”.

Calabrò ha, poi, illustrato le Linee guida per la crescita digitale 2022-2025 che si dividono in quattro linee strategiche: sicurezza, data privacy, interoperabilità e data governance; servizi digitali a cittadini, Enti locali e imprese; semplificazione amministrativa; realizzazione di ecosistemi digitali.

“I progetti che presentiamo oggi – ha evidenziato infine Calabrò – sono il risultato di un costante lavoro e di una visione strategica che non possono essere relegati a un solo dipartimento, ma devono avere il supporto di tutti i diversi settori attraverso l’utilizzo di un modello innovativo di gestione amministrativa. Sono tante e diverse le idee messe e da mettere in capo per il digitale. Pertanto, possiamo affermare che con la sinergia tra il dipartimento Transizione digitale e gli altri dipartimenti della Regione ci poniamo l’obiettivo di migliorare sempre di più i servizi pubblici per rendere la nostra amministrazione più accessibile e garantire a cittadini e imprese servizi sempre più innovativi e di alta qualità”.