HomeCalabria

Dieci strategie per far correre la Calabria: il piano degli industriali ai candidati

Da Unindustria dieci raccomandazioni di policy su cui agire per migliorare e sostenere performance e competitività del sistema economico calabrese e accelerare i processi di crescita

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Dieci raccomandazioni di policy su cui agire per migliorare le condizioni di contesto, sostenere performance e competitività del sistema economico calabrese e accelerare i processi di crescita: sono quelle presentate oggi da Unindustria Calabria ai candidati alla presidenza della Regione Calabria. Gli incontri con Pasquale Tridico e Roberto Occhiuto (assente per altri impegni il terzo candidato, Francesco Toscano) sono stati guidati dal presidente degli industriali Aldo Ferrara con un doppio binario: da un lato l’analisi del momento economico della Calabria e dall’altro le proposte del settore produttivo.

“Il confronto con i candidati – ha detto Ferrara – è un momento di straordinaria importanza riguardo alle scelte di politica industriale ed economica. Il documento realizzato è la naturale prosecuzione di Agenda Calabria. In quel documento ci siamo occupati a fondo delle iniziative di investimento per il sostegno alle imprese, con il manifesto presentato oggi ci concentriamo sulle condizioni di contesto: contiene, infatti, piani di azione e linee guida di policy che possano agire proprio su tali condizioni affinché le risorse stanziate possano realmente avere un alto impatto su sviluppo e occupazione”.

Tra i temi centrali figura l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, strumento, è scritto in una nota, indispensabile per valorizzare il patrimonio naturale e turistico calabrese conciliando tutela e sviluppo, attraverso procedure autorizzative semplificate e vincoli che non blocchino ma sostengano le attività produttive. Parallelamente, è ritenuto prioritario intervenire sul settore estrattivo con un Piano Regionale delle Cave che colmi i vuoti normativi. Ritenuto di grande importanza anche il rafforzamento della governance locale, con incentivi a fusioni, unioni e consorzi tra piccoli comuni, così da migliorare la qualità dei servizi, ridurre i costi e contrastare lo spopolamento delle aree interne. In chiave di apertura ai mercati esteri, gli industriali propongono la definizione di un vero Piano Export, strutturato e strategico, capace di orientare le imprese verso mercati mirati, favorire missioni internazionali e sostenere la partecipazione a fiere attraverso un sistema di incentivi mirato.

Ampio spazio è riservato ai giovani, con la richiesta di un Piano che promuova cultura d’impresa, crei fondi dedicati a startup e microimprese Under40, rafforzi i partenariati tra scuole, università e imprese e sviluppi competenze nei settori digitali, nell’industria 5.0 e nell’economia circolare. Per attrarre investimenti è ritenuta urgente la riqualificazione delle aree industriali, da rendere moderne e sicure mediante efficientamento energetico, digitalizzazione, migliore viabilità e servizi essenziali, sfruttando appieno le opportunità della Zes Unica. Sul fronte delle infrastrutture, Unindustria Calabria ribadisce il valore strategico del Ponte sullo Stretto e dell’estensione dell’Alta Velocità fino a Reggio Calabria, considerati asset fondamentali per la logistica mediterranea insieme al Porto di Gioia Tauro. Contestualmente si sollecita il completamento della SS 106 e il potenziamento dei porti turistici.

Per la semplificazione amministrativa si ritiene occorra una pubblica amministrazione più efficiente, con procedure snelle, norme stabili e chiare, digitalizzazione diffusa e valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici. A ciò si affianca la proposta di introdurre in Calabria una sistematica valutazione d’impatto delle leggi regionali attraverso il Test PMI, per stimare in anticipo costi e benefici delle normative sulle imprese. Il documento pone, infine, grande attenzione alla finanza per la crescita. Per Unindustria è necessario proseguire nel percorso tracciato che ha determinato “uno straordinario assorbimento delle risorse comunitarie” e rafforzare il rapporto tra banche e imprese, favorendo strumenti di garanzia, cultura finanziaria avanzata e forme di finanziamento alternative. In questa direzione, l’obiettivo è sostenere la capitalizzazione aziendale, la trasformazione digitale e la sostenibilità, ampliando la base produttiva regionale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Dia-antimafia-al-computer

Nasce Giga Calabria: la piattaforma digitale contro infiltrazioni mafiose negli appalti

Calabria
CATANZARO - Prevenire le infiltrazioni mafiose nell'utilizzo delle risorse pubbliche e garantire trasparenza nell'attuazione dei programmi di spesa europei e nazionali. Con questo obiettivo...
Gaza Corteo A2 CosenzaSuS

Corteo per Gaza a Cosenza: manifestanti bloccano lo svincolo della A2, traffico paralizzato

Area Urbana
COSENZA – La manifestazione per chiedere la fine delle violenze a Gaza e a favore del popolo palestinese, ha portato in piazza a Cosenza oltre...
Ufficio-mobile-polizia-Cosenza

Violenze e stalking, la Questura di Cosenza emette 33 provvedimenti contro soggetti pericolosi

Area Urbana
COSENZA - Il Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose, in...

Regionali Calabria, i vescovi invitano i calabresi al voto: «Chi rinuncia a scegliere rinuncia...

Calabria
CATANZARO - "La democrazia è un bene fragile e prezioso, che non si conserva da sola ma chiede di essere vissuta e rigenerata ogni...
Gaza Corteo Cosenza Sciopero

Anche Cosenza in piazza per Gaza e la Palestina «un genocidio nel silenzio e...

Area Urbana
COSENZA – Cosenza in piazza per Gaza! Come in tantissime città italiane anche nel capoluogo Bruzio almeno 4/5mila persone si sono ritrovate questo pomeriggio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37426Area Urbana22534Provincia19925Italia8039Sport3878Tirreno2969Università1472
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Dia-antimafia-al-computer
Calabria

Nasce Giga Calabria: la piattaforma digitale contro infiltrazioni mafiose negli appalti

CATANZARO - Prevenire le infiltrazioni mafiose nell'utilizzo delle risorse pubbliche e garantire trasparenza nell'attuazione dei programmi di spesa europei e nazionali. Con questo obiettivo...
Ufficio-mobile-polizia-Cosenza
Area Urbana

Violenze e stalking, la Questura di Cosenza emette 33 provvedimenti contro...

COSENZA - Il Questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, nell'ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose, in...
Calabria

Regionali Calabria, i vescovi invitano i calabresi al voto: «Chi rinuncia...

CATANZARO - "La democrazia è un bene fragile e prezioso, che non si conserva da sola ma chiede di essere vissuta e rigenerata ogni...
Occhiuto-ad-Unindustria
Calabria

Occhiuto a Unindustria rivendica i risultati: «800 milioni ad imprese ma...

CATANZARO - "Mi fa un po' strano essere qui e confrontarmi con chi ha lavorato fianco a fianco insieme a me per costruire un...
Tridico-ad-Unindustria-Calabria
Calabria

Tridico incontra Unindustria: «4 poli tecnologici in Calabria. I sondaggi? Poco...

CATANZARO -  "Una parte del nostro programma è molto avanzato sulle politiche industriali. Crediamo che la Calabria debba svolgere un ruolo fondamentale nell'innalzare la...
eco-isole-rifiuti
Area Urbana

Arrivano a Cosenza le eco isole hi-tech. Caruso: «maggiore e più...

COSENZA - Sono arrivate nel primo pomeriggio di oggi, presso la sede di via Baccelli le eco isole informatizzate, che si inseriscono all'interno di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA