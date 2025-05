Diciottenne precipita dal secondo piano di un’abitazione: è grave. Ricoverato d’urgenza

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere caduto dal secondo piano di un’abitazione situata nel quartiere Sambiase di Lamezia Terme.

Secondo le prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali, il giovane sarebbe precipitato – secondo cause ancora da accertare – riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti con prontezza i soccorritori del 118, che, dopo aver valutato la gravità del quadro clinico, hanno allertato l’elisoccorso per il trasporto urgente all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Secondo quanto si apprende il ragazzo, seppur in condizioni serie, è cosciente ed è attualmente monitorato dall’équipe del pronto soccorso dell’ospedale “Dulbecco”. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e il contesto in cui è maturato.