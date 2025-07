Dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate potenzia l’assistenza: orari e uffici aperti anche a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – L’Agenzia delle Entrate fa sapere che in Calabria arriva, per la giornata di domani, martedì 8 luglio, negli uffici territoriali un’assistenza potenziata per consentire ai cittadini di inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive. Per questo motivo nella giornata di domani saranno 5 gli uffici territoriali che resteranno aperti nella nostra regione, oltre il normale orario. Iniziativa messa in campo in tutta Italia nella quale sono coinvolti in tutto 176 uffici delle Entrate.

Il servizio è disponibile su appuntamento: basta collegarsi alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia, selezionare la voce “dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario. In questo modo, nel pomeriggio di domani, gli adetti resteranno a disposizione dei cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata così da avere un servizio personalizzato.

Gli orari di apertura straordinaria per la giornata di domani, in base agli uffici, sono riportati nella tabella che segue: