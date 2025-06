Devastato un locale di distributori automatici appena aperto, gesto forse legato al racket delle estorsioni

- Advertisement -

MILETO (VV) – Un raid breve ma devastante, durato meno di trenta secondi, ha colpito all’alba un locale h24 di Mileto, appena inaugurato e già trasformato in bersaglio di un grave atto vandalico. Due individui incappucciati hanno fatto irruzione all’interno della struttura automatizzata per la vendita di snack e bevande, sfasciando a colpi di martello i distributori automatici, i vetri e i tablet di gestione, senza però portare via nulla.

L’episodio intorno alle 5 del mattino

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni istante: uno dei due malviventi a fare da palo, l’altro che colpisce con ferocia le macchine e la struttura. Una manciata di secondi è bastata per causare migliaia di euro di danni, lasciando dietro di sé solo distruzione e nessun bottino. Il locale, situato in una zona centrale di Mileto, è più di un semplice esercizio commerciale: rappresenta un punto di riferimento per residenti e viaggiatori, soprattutto nelle ore notturne, quando le altre attività sono chiuse. Per questo motivo, il gesto ha colpito duramente non solo il titolare, ma l’intera comunità.

Ipotesi racket

Gli inquirenti sospettano che dietro l’attacco possa esserci la mano del racket delle estorsioni. La violenza gratuita, l’assenza di furto e la modalità dell’azione fanno pensare a un messaggio intimidatorio, forse legato al tentativo di riaffermare un controllo criminale sul territorio. I carabinieri hanno avviato un’indagine serrata: al vaglio degli investigatori i filmati di videosorveglianza, eventuali segnalazioni di movimenti sospetti nelle ore precedenti e possibili legami con episodi analoghi. L’ipotesi è che l’azione non sia isolata, ma parte di una strategia più ampia.