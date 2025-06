Detenzione e porto illegale di armi: i carabinieri denunciano tre persone

- Advertisement -

LOCRI (RC) – Nei giorni scorsi, durante controlli straordinari, i militari della Stazione di Siderno, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini per detenzione abusiva di armi, munizioni e riciclaggio. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di munizioni calibro 7.65, in ottimo stato, e di un ciclomotore con il numero di telaio alterato, elemento che ha fatto ipotizzare un’attività di riciclaggio.

Parallelamente, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Locri hanno deferito un giovane disoccupato di Bovalino, fermato durante un controllo stradale, per porto abusivo di arma e possesso di oggetti atti a offendere. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama lunga 25 centimetri, immediatamente sequestrato.