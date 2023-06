Deteneva 40 piante di cannabis e due etti di marijuana: beccato dalla polizia

TROPEA (VV) – Il personale della Squadra Mobile di Tropea, ha sottoposto a controllo un soggetto sospettato di essere dedito allo spaccio.

All’esito di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione ed in un terreno agricolo in uso al soggetto, sono stati rinvenuti circa 2 etti di marijuana divisi in dosi e in vasetti in vetro, oltre a materiale per il confezionamento e una bilancia di precisione, strumenti finalizzati alla predisposizione della sostanza per la successiva vendita.

Il soggetto è stato trovato in possesso anche di 40 piante di cannabis, piantumate nel terreno ovvero in vasi, con tutto l’armamentario necessario alla loro coltivazione e cura, per un peso complessivo di circa mezzo kilogrammo. La sostanza stupefacente è stata interamente sequestrata. L’indagato è stato posto a disposizione della Procura di Vibo Valentia per le determinazioni di competenza.