Depurazione, Regione chiede ai sindaci di segnalare le criticità in vista dell’estate

CATANZARO – Il Dipartimento Tutela dell’Ambiente, al fine di individuare le eventuali criticità presenti sul territorio relativamente agli impianti di depurazione, ha richiesto ai sindaci la segnalazione di tutti i punti critici sui propri territori. “La stagione estiva 2023 richiede – scrive il dirigente generale Salvatore Siviglia – la partecipazione attiva dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del territorio, in tutte le sue componenti.

Considerata l’esperienza positiva della progettualità messa in atto nella stagione estiva 2022, è intendimento di questa Regione porre in essere, anche per la stagione 2023, limitatamente alle risorse disponibili azioni che consentano di fronteggiare le annose criticità riferite al settore della tutela dell’ambiente. Al fine di migliorare il grado conoscitivo degli impianti di depurazione presenti nella Regione Calabria, si chiede ai sindaci di provvedere, con l’ausilio dei propri uffici tecnici, alla compilazione di un apposito form.

Si evidenzia la necessità di reperire le informazioni al fine di poter valutare l’efficienza degli impianti sul territorio regionale e le eventuali necessità di interventi in grado di mantenere in esercizio gli stessi, anche in considerazione dei finanziamenti già concessi o, eventualmente, da concedere. Considerata l’importanza della problematica, e vista l’urgenza di pianificare eventuali interventi, diretti a superare le criticità temporanee, si chiede di voler compilare il form indicato entro 10 giorni”.