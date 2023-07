Depurazione: Mare pulito e Regione Calabria «emanata un’ordinanza con mirati obblighi per i Comuni»

COSENZA – Incontro urgente tra l’associazione Mare Pulito e il governatore Occhiuto il quale ha emanato l’ordinanza n.1 del 7.7.2023 con la quale vengono imposti obblighi di controllo e di azioni concrete a carico dei Comuni, delle Province e dell’ARPACAL.

Tra gli obblighi:

1) Verificare il corretto funzionamento delle vasche non autorizzate allo scarico e delle fosse di Imhoff;

2) Verificare le utenze che, seppur obbligate, ancora non risultano allacciate alla rete fognaria pubblica;

3) Verificare la presenza di scarichi abusivi.

Entro 5 giorni dall’emanazione dell’ordinanza i Comuni dovranno comunicare come intendono dare attuazione alla stessa e dovranno dare comunicazione anche dell’esito delle operazioni svolte. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza costituirà violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Il portale Difendi l’Ambiente e i droni

Sono molti gli illeciti già segnalati alla Procura e dalla prossima settimana sarà online il nuovo portale ampliato “Difendi l’Ambiente” sul quale ogni cittadino potrà come sempre inviare le proprie segnalazioni sulle situazioni di criticità, ricevendone immediato riscontro e ottenendo aggiornamenti sulla presa in carico e su come viene affrontata la problematica. Potenziato il controllo delle coste attraverso l’utilizzo di droni dotati di termo scanner, con particolare attenzione sull’individuazione di scarichi abusivi e di sostanze inquinanti risalendo il corso dei torrenti. L’associazione spiega che riceverà dalla Regione i report delle attività svolte e continuerà a verificare le azioni concrete per la tutela del mare.