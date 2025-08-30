HomeCalabria

Deposito illecito di rifiuti nel centro urbano, sequestrata un’area di 380 metri quadri

L'intervento dei Carabinieri è partito grazie ad una segnalazione di un cittadino che ha denunciato un accumulo di rifiuti di ogni genere: materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte in stato di degrado, spugne. Si indaga per risalire all'identità dei responsabili

CROTONE – Una vasta area adibita a deposito illecito di rifiuti è stata scoperta e sequestrata negli scorsi giorni a Crotone. L’intervento della Stazione Carabinieri della città è partito grazie ad una segnalazione di un cittadino che ha denunciato un vero e proprio accumulo di rifiuti in pieno centro urbano, alle spalle del Centro per l’impiego, tra via Pirandello e via Di Vittorio.

Un grande spiazzo ha dato modo di creare un vero e proprio deposito a cielo aperto con rifiuti di ogni genere: materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte in stato di degrado, spugne e capi di abbigliamento di varia natura per una superfice di ben 380 metri quadri.

L’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro preventivo e le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili dell’abbandono illecito. L’attività investigativa è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.

Calabria

Sala giochi e scommesse chiusa dal Comune, il Tar la riapre:...

VIBO VALENTIA - Una sala giochi e scommesse di Vibo Valentia era stata chiusa dal Comune che ne aveva disposto la revoca della Scia...
Ionio

Co-Ro, a Thurio completata la rotatoria all’incrocio tra la Sp 253...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La Provincia di Cosenza ha completato la realizzazione di una rotatoria in località Thurio, nel Comune di Corigliano-Rossano, all’incrocio tra...
Area Urbana

Asp di Cosenza, Laghi denuncia la proposta di modifica dell’atto aziendale:...

CASTROVILLARI (CS)  - "Ferragosto, Natale, Capodanno. Periodi tipici in cui vengono varate leggi, adottati provvedimenti, promosse iniziative che si spera non stimolino più di...
Provincia

San Giovanni in Fiore, il treno della Sila in viaggio sul...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un suggestivo itinerario a bordo del celebre treno della Sila alla scoperta della figura storica e spirituale dell’abate...
Saracena Notte bianca sport
Provincia

A Saracena la Notte bianca dello sport. Russo: «Promuoviamo aggregazione e...

SARACENA (CS) - Sensibilizzare al tema della donazione degli organi e promuovere, soprattutto tra i giovani, corretti e sani stili di vita. Erano e...
Area Urbana

Asp Cosenza, 12 lavoratori esclusi dal servizio CUP. La denuncia di...

COSENZA - "Dodici lavoratori, in servizio da circa vent’anni presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si trovano oggi vittime di una grave ingiustizia e...
