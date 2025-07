Demolita l’imbarcazione dei migranti spiaggiata: intervento dell’ADM per sicurezza e ambiente

- Advertisement -

SELLIA MARINA (CZ) – È stata completata ieri la rimozione dell’imbarcazione spiaggiata a Sellia Marina, in località Rivachiara, da ottobre 2024. Il veliero di 16 metri, utilizzato per il trasporto di un centinaio di migranti sbarcati a Crotone, era stato sequestrato dalla magistratura e affidato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) – Direzione Territoriale Calabria.

Ricevuta la documentazione il 13 maggio scorso, l’ADM ha attivato le procedure per la demolizione (Contratto Attuativo n. 7 del 27 maggio 2025). L’intervento, eseguito da un operatore specializzato, ha previsto il trasferimento del natante in un’area interdetta al pubblico, la demolizione e la successiva bonifica dei luoghi, con particolare attenzione alla sicurezza dei bagnanti e alla tutela ambientale.

L’operazione rientra in un programma più ampio di gestione e smaltimento dei natanti usati dai trafficanti di esseri umani, che vengono sequestrati in quanto corpi di reato. Dal 2021 ad oggi, ADM Calabria ha già rimosso circa 300 imbarcazioni, investendo oltre due milioni di euro, e ne ha in corso altre 22. Per semplificare il processo e ridurre tempi e costi, è stata bandita una gara comunitaria che ha affidato a un solo operatore le operazioni di demolizione per quattro anni.