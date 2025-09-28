HomeCalabria

Deliberato il nuovo Atto Aziendale dell’ASP di Crotone: sanità più vicina ai bisogni reali dei cittadini

L’ASP di Crotone delinea obiettivi e valori per i prossimi cinque anni, rafforzando assistenza, formazione e collaborazione con cittadini e istituzioni. Il Commissario straordinario Calamai: “Una mappa strategica per una sanità più vicina ai cittadini”

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Un documento strategico che mette al centro la persona, integra ospedale e territorio e punta a una sanità più trasparente ed efficiente. L’ASP di Crotone delinea obiettivi e valori per i prossimi cinque anni deliberando il nuovo Atto Aziendale, lo strumento programmatico che guiderà l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari e sociosanitari per i prossimi cinque anni. Il documento, ora trasmesso alla Regione Calabria per l’approvazione definitiva, definisce missione, valori e obiettivi strategici dell’ASP, con l’obiettivo di costruire una sanità moderna, inclusiva ed efficiente.

Una sanità pubblica più vicina ai cittadini

Secondo il Commissario straordinario Monica Calamai, la delibera non rappresenta un semplice atto amministrativo, ma una vera e propria mappa strategica: “Abbiamo scelto di mettere al centro la persona, la qualità della vita e il lavoro dei professionisti, in coerenza con i principi di integrazione, equità e sostenibilità. È un documento che nasce da un ampio lavoro di ascolto e condivisione e che guarda con fiducia al futuro: costruire una sanità pubblica più vicina ai cittadini, più giusta e più capace di rispondere ai bisogni reali della comunità”.

Rafforzare la qualità dei servizi

Il nuovo Atto Aziendale si propone di rafforzare la qualità dei servizi, rendere più semplice e trasparente l’accesso alle cure, potenziare l’assistenza territoriale, valorizzare le professionalità e sviluppare una sanità personalizzata, attenta anche alla medicina di genere.

Principi guida e linee strategiche

Alla base del documento ci sono principi chiari e condivisi: integrazione tra ospedale e territorio, tra sanità e servizi sociali, tra pubblico e privato sociale; sostenibilità, equità, partecipazione, etica, trasparenza e responsabilità. Le linee strategiche puntano a migliorare la qualità e la continuità delle cure, favorire l’integrazione tra servizi clinici e amministrativi, sostenere la formazione e la crescita dei professionisti, rafforzare la collaborazione con istituzioni e università e promuovere iniziative di inclusione sociale in collaborazione con il volontariato.

Ruolo formativo e di ricerca

L’ASP di Crotone conferma inoltre il suo ruolo come sede formativa e polo di ricerca, collaborando con l’Università della Calabria come terzo polo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD, contribuendo alla crescita delle competenze e alla valorizzazione dei professionisti sanitari.

Percorso partecipativo

La delibera è il frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto la Conferenza dei Sindaci, il Collegio di Direzione e le organizzazioni sindacali, con osservazioni e proposte migliorative che hanno contribuito a rendere il documento completo e condiviso.

Con questo nuovo Atto Aziendale, l’ASP di Crotone ribadisce il proprio impegno a garantire assistenza sanitaria e sociosanitaria di qualità, trasparenza, partecipazione e a porsi come presidio di salute e benessere per l’intera comunità provinciale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Itis A Monaco Cosenza reunion

A 40 anni dal diploma, la prima classe di Informatica si ritrova all’ITIS “A....

Area Urbana
COSENZA - Dal 1985 al 2025: quaranta anni di storia, amicizia e ricordi. Un ponte lungo un’intera vita che ieri si è trasformato in...

Casa Nascita all’Annunziata di Cosenza: il parto diventa più umano e naturale

Area Urbana
COSENZA - All’Ospedale Annunziata di Cosenza un nuovo passo in avanti per un'assistenza più umana e personalizzata. Domani, lunedì 29 settembre alle ore 16.00,...

Efficienza energetica in Calabria, solo il 10% delle case raggiunge la classe A |...

Calabria
Il problema dell'efficienza energetica in Calabria sarà uno degli argomenti da analizzare durante la prossima Fiera del Levante in programma a Bari. I dati...
Terzo settore socio sanitari

A Rende un tavolo per l’integrazione socio-sanitaria: sinergia tra ASP e ATS sul futuro...

Area Urbana
RENDE -  Un incontro inter-istituzionale, presso la sede del Distretto Sanitario n.2 Valle Crati a Rende, dedicato alla definizione di strategie di integrazione socio-sanitaria,...
Meteo irruzione fredda - inverno pioggia freddo

Dal caldo e mare a un vero e proprio assaggio d’inverno. Travolti dal freddo...

Calabria
COSENZA - Dall'estate tardiva ad un assaggio d'inverno precoce. È quello che ci attenderà nella prossima settimana. Solo pochi giorni fa sembrava ancora piena...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37479Area Urbana22595Provincia19945Italia8048Sport3883Tirreno2977Università1478
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Itis A Monaco Cosenza reunion
Area Urbana

A 40 anni dal diploma, la prima classe di Informatica si...

COSENZA - Dal 1985 al 2025: quaranta anni di storia, amicizia e ricordi. Un ponte lungo un’intera vita che ieri si è trasformato in...
Terzo settore socio sanitari
Area Urbana

A Rende un tavolo per l’integrazione socio-sanitaria: sinergia tra ASP e...

RENDE -  Un incontro inter-istituzionale, presso la sede del Distretto Sanitario n.2 Valle Crati a Rende, dedicato alla definizione di strategie di integrazione socio-sanitaria,...
Meteo irruzione fredda - inverno pioggia freddo
Calabria

Dal caldo e mare a un vero e proprio assaggio d’inverno....

COSENZA - Dall'estate tardiva ad un assaggio d'inverno precoce. È quello che ci attenderà nella prossima settimana. Solo pochi giorni fa sembrava ancora piena...
Coma Cose Rende
Area Urbana

Piazza strapiena e “cuoricini”: il travolgente live dei Coma Cose chiude...

RENDE - Con il concerto dei Coma Cose in una Piazza Kennedy strapiena, si è chiusa nel segno della musica e dell’entusiasmo popolare, la...
Occhiu alla sanità libro
Area Urbana

“Occhiu alla sanità”: 15 anni di commissariamento e il prezzo pagato...

COSENZA - Un “mutuo da 900 milioni di euro in cambio di niente”. È la sintesi amara che attraversa Occhiu alla sanità (Falco Editore),...
Nuovo Svincolo A2 Settimo di Rende Bretella viaria
Area Urbana

Rende, bretella viaria tra contrada Rocchi e l’Unical e il futuro...

RENDE -  Arriva un ulteriore step per il nuovo svincolo della A2 a Settimo di Rende e la realizzazione della bretella viaria tra contrada...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA