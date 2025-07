Dda di Reggio Calabria, arriva il nuovo procuratore: è Giuseppe Borrelli

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Giuseppe Borrelli è il nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Lo ha deciso il Plenum del Csm che, nella seduta che si è svolta questa mattina, ha approvato all’unanimità la proposta fatta dalla quinta Commissione. Borrelli, nuovo capo della Dda di Reggio Calabria sostituirà Giovanni Bombardieri, che lo scorso settembre è stato nominato procuratore di Torino. Nella delibera di nomina si spiega che “la carriera di Giuseppe Borrelli è lunghissima, vasta e ineguagliabile, avuto riguardo alla complessità dei territori in cui ha esercitato le sue funzioni, caratterizzati da una criminalità organizzata endemica”.

La lunga carriera di Giuseppe Borrelli

Borrelli attuale procuratore di Salerno, è nato a Napoli e ha 65 anni. È entrato in magistratura nel 1986 e nel corso della sua lunha carriera ha ricoperto ruoli molto importanti: prima è stato alla guida della Pretura di Aversa e poi alla pretura circondariale di Napoli. Dal 1995 al 2007 ha ricoperto il ruolo di capo della Dda del capoluogo campano e successivamente, fino al 2009, è stato ispettore del ministero della Giustizia. Per nomina del Csm è divenuto procuratore aggiunto di Catanzaro per poi passare nel 2014, con lo stesso ruolo, alla Procura di Napoli. Nel 2020 si è trasferito a Salerno e ora passerà a Reggio Calabria.