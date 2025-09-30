HomeCalabria

Davide Tavernise restituisce oltre 74mila euro: “Fondi pubblici tornano ai calabresi”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria decide di restituire i fondi destinati al gruppo consiliare

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Calabria, “conferma il proprio impegno per una gestione responsabile e trasparente dei fondi pubblici, principio cardine dell’azione politica del Movimento. Durante il suo mandato, Tavernise ha amministrato con rigore i fondi destinati al Gruppo consiliare”. E’ quanto scritto in una nota del Movimento 5 Stelle. “Una parte significativa di queste risorse, che avrebbero potuto essere utilizzate per contratti di collaborazione o acquisti, è stata invece risparmiata e restituita alle casse del Consiglio regionale.
Nel dettaglio, il totale dei fondi per il personale non utilizzati ammonta a oltre 58mila euro, a cui si aggiungono i fondi di funzionamento non spesi, pari a oltre 16mila euro. Complessivamente, la somma restituita da Tavernise ammonta a oltre 74mila euro, che tornano integralmente a disposizione dell’istituzione regionale e quindi dei cittadini calabresi.
“Si tratta di soldi dei calabresi – ha dichiarato Tavernise – che mi auguro possano essere destinati a finalità davvero utili alla collettività, pur nel rispetto delle voci di bilancio in cui sono incardinati”. In vista delle imminenti elezioni regionali, Tavernise sarà candidato nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. “La sua gestione virtuosa dei fondi pubblici – concludono i pentastellati – rappresenta un segnale concreto della volontà del Movimento di promuovere trasparenza, correttezza amministrativa e fiducia nelle istituzioni”.
