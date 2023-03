Daspo di un anno al direttore generale Fc Crotone dopo un diverbio con un agente

CROTONE – Il Questore di Crotone ha emesso un Daspo della durata di un anno nei confronti di Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, società che milita nel campionato di Serie C – girone C. L’episodio che ha fatto scattare la decisione è legato ad un diverbio con un agente della polizia municipale avvenuto all’esterno dello stadio “Ezio Scida” prima dell’inizio della gara col Potenza che si è disputata il 29 gennaio scorso. Il dg, figlio del presidente Gianni Vrenna, supportato dalla società ha già presentato ricorso in tutte le sedi opportune ritenendo la sanzione sproporzionata.

“Avevo deciso di aspettare che questa storia si chiarisse nelle sedi opportune -afferma il dg dell’Fc Crotone sulla sua pagina social commentando l’accaduto – invece mi trovo costretto a interrompere il mio silenzio. Sono consapevole di fare un lavoro in cui si deve accettare l’esposizione mediatica, ma oggi arrivano giudizi sommari senza conoscere i fatti, e, cosa più grave, anche minacce per me e la mia famiglia”. Vrenna aggiunge che ritiene “davvero sproporzionato ciò che mi è stato fatto per un diverbio avvenuto fuori dallo stadio. Vedo da tempo un accanimento ingiusto nei miei confronti, sia dal punto di vista personale che professionale nonostante i buoni risultati ottenuti in questo campionato pieno di difficoltà“.