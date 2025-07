Daspo, Dacur e fogli di via: un mese di controlli a tappeto della Polizia

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Controlli per il tutto il mese di giugno nel territorio vibonese da parte della Polizia di Stato disposti dal questore che per monitorare soggetti socialmente pericolosi e prevenire la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti.

In particolare nel mese di giugno sono stati emessi:

– 16 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (“fuori contesto”) nei confronti di altrettanti soggetti, condannati con sentenza definitiva per reati in materia di stupefacenti, nonché deferiti all’A.G. competente per il reato di rissa e per il reato di porto di armi;

– 6 provvedimenti DACUR nei confronti di soggetti per i quali il Questore ha disposto il divieto di accesso e di transito nei locali di pubblico intrattenimento posti in determinate zone; in particolare si tratta di alcuni dei soggetti coinvolti e deferiti per una rissa avvenuta lo scorso aprile nel comune di Vibo Valentia in occasione della movida giovanile;

– 10 provvedimenti di avviso orale nei confronti di soggetti che con la loro condotta sono stati ritenuti socialmente pericolosi e pertanto invitati a modificare la loro condotta e a comportarsi in modo conforme alla legge;

– 1 provvedimento di foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia nei confronti di soggetto deferito dai Carabinieri per una truffa ai danni di anziana;

– 3 proposte di applicazione della misura di sorveglianza speciale.