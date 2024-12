Danneggiata condotta a metano, evacuate 10 famiglie

- Advertisement -

DASÀ – Dieci famiglie nel Comune montano di Dasà sono state evacuate per precauzione durante lavori per l’installazione della fibra, questa mattina. Questo in quanto è stata accidentalmente danneggiata una conduttura centrale del metano sulla strada provinciale. L’incidente ha determinato l’adozione immediata di misure di sicurezza, con la chiusura del paese sia in entrata che in uscita.

A causa del danneggiamento accidentale della condotta del metano l’asfalto ha iniziato a gonfiarsi. Da qui la decisione di procedere all’evacuazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Arena che hanno coordinato le operazioni di evacuazione delle dieci famiglie residenti nelle vicinanze. Le autorità locali, insieme a tecnici specializzati, stanno lavorando per riparare la tubazione e garantire il ripristino della rete di metano. Sono stati attivati i protocolli di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire l’interruzione del traffico fino al ritorno alla normalità.