‘Dalle Terre di Maria i Colori della Rinascita’, sit in per ricordare Maria Chindamo

LIMBADI (VV) – Un sit-in in memoria di Maria Chindamo l’imprenditrice scomparsa nel nulla il 6 maggio 2016, intitolato “Dalle Terre di Maria i Colori della Rinascita” si terrà sabato mattina alle 10.30. Tra i partecipanti, il sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro. Interverranno Vincenzo Linarello e don Giacomo Panizza in rappresentanza, rispettivamente, di GOEL – Gruppo Cooperativo e di Comunità progetto Sud promotori, insieme, di GOEL Bio. GOEL Bio con apposito provvedimento del Tribunale di Palmi è stato nominato “curatore della scomparsa Maria Chindamo” con riferimento alla sua azienda agricola. Presente anche fratel Stefano Caria in qualità di segretario della Commissione regionale per la pastorale sociale e del lavoro.

Come ogni anno, proprio lo stesso giorno della scomparsa, si rinnova un impegno e un appuntamento, davanti all’azienda dove Maria è scomparsa, in contrada Montalto, a Limbadi.

Previsto anche lo spettacolo musicale della cantautrice e cantastorie Francesca Prestia. Il tema del sit-in è “donne e lavoro: un binomio per il riscatto delle terre di Calabria”. Maria era un’imprenditrice che ha offerto una testimonianza di coraggio e di libertà che non ha piegato la testa nemmeno di fronte alla ‘ndrangheta. L’emancipazione femminile, il lavoro, l’imprenditoria sana e libera, rappresentano vie di futuro da cui la Calabria non può prescindere.

Il sit-in vedrà la partecipazione di scuole, di associazioni, di istituzioni e cittadini che hanno scelto di condividere la richiesta di verità e di giustizia della famiglia. Presenzieranno l’evento Autorità e Rappresentanti di Istituzioni. L’iniziativa è promossa da: Agape, Comitato “Controlliamo Noi Le Terre Di Maria”, Libera, Penelope Italia Odv, GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud promotori, insieme, di GOEL Bio.