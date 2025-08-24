HomeCalabria

Dalla Turchia alla Calabria, nuovo sbarco di migranti: 65 persone salvate in mare

Iraniani, iracheni e palestinesi - tra cui donne e bambini - sono stati individuati su un barcone nel corso di una di una difficile operazione di soccorso in mare a Roccella Ionica

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
ROCCELLA IONICA (RC) – Continuano gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica. Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14, tre dei quali negli ultimi cinque giorni. Questa volta i migranti arrivati sono stati 65, di nazionalità iraniana, irachena e palestinese. Sono stati individuati, nel corso di una difficile operazione di soccorso in mare, dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica. Tra i migranti anche nove donne, quattro bambini e nove minori non accompagnati.

I migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 12 metri. Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, i 65 migranti sono stati condotti nel porto e dopo lo sbarco, al termine di un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati nel centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale.

