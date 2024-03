Dalla primavera all’inverno in 24 ore. In Sila torna a nevicare, giornata di forte maltempo

COSENZA – Un profondo vortice ciclonico, che da ieri sta portando forte maltempo su buona parte dell’Italia con pioggia, vento e nevicate record in Piemonte e Valle D’Aosta, si sta è spostato dalla Corsica verso le regioni meridionali. Sulla Calabria è tornata la pioggia ed è tornata anche la neve anche per un deciso abbassamento delle temperature. Un cambiamento totale in appena 24 ore, considerando il clima mite della domenica.

Dalla notte i fiocchi bianchi cadono intorno ai 1.200 metri. Nevica a Camigliatello e Lorica mentre in pianura sarà

la pioggia a caratterizzare l’intera giornata dove avremo tempo perturbato con piogge estese e talvolta intense, in particolare nei settori tirrenici. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla su tutta la regione con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità. E per i prossimi giorni non si prevedono sostanziali novità con l’inverno deciso a riprendersi la scena dopo due mesi di assenza. Saranno giornate prevalentemente instabili con continue fasi di maltempo che colpiranno tutta l’Italia.