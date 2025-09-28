HomeCalabria

Dal caldo e mare a un vero e proprio assaggio d’inverno. Travolti dal freddo precoce da est

Un’irruzione artica dall’Est porterà a metà settimana piogge, vento e persino qualche fiocco di neve sulle cime più alte dell'appennino: crollo delle temperature e termometri fino a 8 gradi sotto la media

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Dall’estate tardiva ad un assaggio d’inverno precoce. È quello che ci attenderà nella prossima settimana. Solo pochi giorni fa sembrava ancora piena estate: temperature elevate, giornate da spiaggia e ultimi bagni al mare. Nel fine settimana abbiamo avuto un primo sostanziale mutamento con piogge e rovesci che hanno interessato ieri principalmente i versanti jonici della Calabria a causa di un flusso nordafricano carico di temporali a tratti violenti. Oggi assisteremo ad una generale attenuazione dei fenomeni e un miglioramento con temperature che saranno ovunque sotto la media del periodo.

In arrivo l’irruzione di freddo precoce dalla Russia

Ma la situazione subirà un ulteriore capovolgendo a metà settimana, anzi si tratterà di un possibile sconquasso, visto che l’Italia si troverà catapultata in un clima quasi invernale più che autunnale per la discesa di un impulso freddo dalla Russia. L’estate tardiva ha ceduto di schianto il passo a un autunno instabile e sorprendentemente rigido, con le prime nevicate già sulle Alpi e una nuova irruzione di aria artica pronta a travolgere la Penisola.

Freddo

Assaggio d’inverno: maltempo al Sud

Secondo i più recenti aggiornamenti dei modelli meteo, proprio nei primi giorni che aprono il nuovo mese di ottobre è previsto un nuovo e più incisivo afflusso di aria fredda dall’Est Europa. A partire da mercoledì 1 ottobre, un’irruzione artica colpirà l’Italia con conseguenze, in termini ci precipitazioni, soprattutto al Sud: temperature in deciso calo (fino a 6-8 gradi sotto la media stagionale), forti venti da Nord, piogge abbondanti soprattutto al Centro-Sud consegnandoci scenari invernali quando l’autunno è appena iniziato.

L’impatto tra l’aria gelida e il Mediterraneo ancora caldo darà vita a forti contrasti atmosferici, con il rischio di temporali sparsi e la formazione di un vortice ciclonico. Crollo delle temperature, freddo e anche neve sull’Appennino al di sopra dei 1600/1800 metri di quota. Vivremo dunque un’estrema altalena termica nei prossimi 10 giorni, prima di un probabile ritorno a t-shirt e pantaloncini corti. Siamo pur sempre a inizio ottobre.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Coma Cose Rende

Piazza strapiena e “cuoricini”: il travolgente live dei Coma Cose chiude il Settembre Rendese...

Area Urbana
RENDE - Con il concerto dei Coma Cose in una Piazza Kennedy strapiena, si è chiusa nel segno della musica e dell’entusiasmo popolare, la...
Occhiu alla sanità libro

“Occhiu alla sanità”: 15 anni di commissariamento e il prezzo pagato dai calabresi nel...

Area Urbana
COSENZA - Un “mutuo da 900 milioni di euro in cambio di niente”. È la sintesi amara che attraversa Occhiu alla sanità (Falco Editore),...

Password meno sicure in Italia, “123456” la più utilizzata e “delpiero” la sorpresa: occhio...

Calabria
Nel 2025 le password hackerate e quindi meno sicure sono un problema che coinvolge tutti i cittadini calabresi (e non solo). Quali sono le...
Cosenza-veduta-citta

Cosenza, oltre 1.000 posti letto a prezzo accessibile per studenti universitari

Area Urbana
COSENZA - "Presentate richieste per realizzare 2.135 posti letto a prezzo calmierato in Calabria grazie al bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca,...
chirurgia-robotica

A Cosenza il primo intervento europeo con ECMO. Le figlie della paziente: “Grazie a...

Area Urbana
COSENZA - Riceviamo e pubblichiamo il commosso grazie, giunto alla nostra redazione, da parte delle figlie di una paziente oncologica che è stata sottoposta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37477Area Urbana22592Provincia19945Italia8048Sport3883Tirreno2977Università1478
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Coma Cose Rende
Area Urbana

Piazza strapiena e “cuoricini”: il travolgente live dei Coma Cose chiude...

RENDE - Con il concerto dei Coma Cose in una Piazza Kennedy strapiena, si è chiusa nel segno della musica e dell’entusiasmo popolare, la...
Occhiu alla sanità libro
Area Urbana

“Occhiu alla sanità”: 15 anni di commissariamento e il prezzo pagato...

COSENZA - Un “mutuo da 900 milioni di euro in cambio di niente”. È la sintesi amara che attraversa Occhiu alla sanità (Falco Editore),...
Nuovo Svincolo A2 Settimo di Rende Bretella viaria
Area Urbana

Rende, bretella viaria tra contrada Rocchi e l’Unical e il futuro...

RENDE -  Arriva un ulteriore step per il nuovo svincolo della A2 a Settimo di Rende e la realizzazione della bretella viaria tra contrada...
Passaporti Poste italiane
Provincia

Cosenza, boom di passaporti negli uffici postali: 1.650 in un anno...

COSENZA - La provincia di Cosenza si conferma protagonista in Calabria per numero di passaporti rilasciati e rinnovati negli uffici postali. In poco più...
Massimo-Bozzo
Area Urbana

Bozzo contro Tavernise: “critica gli altri ma tace sulle ombre in...

COSENZA - La campagna elettorale calabrese si fa sempre più infuocata. Al centro delle  nuove polemiche, che ha portato il Commissario di Forza Italia...
Italia

Da Sky a Dazn da Netflix ad Amazon. Nuovo maxi blitz...

ROMA - È stata ribattezzata Operazione "Gotha 2" contro streaming illegale, il cosiddetto pezzotto. Un vero e proprio impero dello streaming illegale, capace di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA