Dal caldo africano al gelo. In Sila -9 a Botte Donato, ma nel week-end torna l’aria mite… e lo scirocco

COSENZA – “Marzo pazzerello”. Mai detto fu più azzeccato in riferimento alla situazione meteo della Calabria. In meno di 48 ore, infatti, siamo passati da un clima praticamente estivo, con punte di oltre 29 gradi nella giornata di sabato al gelo da est, con anche il ritorno della neve ieri al di sopra dei 1.200 metri (una leggera imbiancata) e freddi venti di Grecale. E con i cieli sereni di questa notte, si è assistito ad un vero e proprio crollo delle temperature, tanto che in provincia di Cosenza abbiamo avuto la notte più fredda di tutto l’inverno.

Notte di gelo: a Cosenza 0.9 gradi in Sila -9

In città la minima ha sfiorato gli zero gradi, mentre in Sila la colonnina di mercurio è scesa abbondantemente sotto lo zero: dai -9 di Botte Donato ai -8 di Monte Curcio fino ai -6 e -7 gradi dei comuni della fascia Presilana (Celico e Spezzano). L’aria gelida è dovuta all’arrivo un’irruzione di aria artica che ha avuto come target i Balcani ma che marginalmente ha colpito anche i versanti adriatici e parte del Sud Italia. Per un altro paio di giorni registreremo ancora valori tipicamente invernali e con l’inversione termina farà ancora freddo soprattutto di notte.

Da venerdì torna il caldo africano

Ma a partire da venerdì ecco tornare i venti di Scirocco che porteranno ad un nuovo aumento deciso delle temperature con valori che potrebbero superare nuovamente le medie stagionali. Probabilmente non toccheremo le temperature dello scorso fine settimana ma l’aria calda di matrice subtropicale si farà sentire. Le zone interessate saranno nuovamente Sicilia, Calabria e parte della Puglia a causa di una profonda depressione che si spingerà fino alla Penisola Iberica e che avrà come effetto la risalita di un promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo. Fino a domenica cieli sereni, giornate e miti e assenza di precipitazioni prima di un nuovo possibile cambiamento ed un nuovo calo delle temperature a partire da lunedì, quando saremo raggiunti da una goccia fredda con annessa perturbazione atlantica.