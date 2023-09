Da Lampedusa in Calabria altri 569 migranti per alleggerire l’hot spot dell’isola

REGGIO CALABRIA – É approdata ieri sera nel porto di Reggio Calabria la nave traghetto “Paolo Veronese”, della Siremar, con a bordo 569 migranti trasferiti da Lampedusa allo scopo di alleggerire la situazione di sovraffollamento che registra l’hot spot dell’isola. Le operazioni di sbarco e di assistenza dei migranti vengono coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria.

I migranti, tra cui molte donne e minori, alcuni dei quali non accompagnati, sono tutti in buone condizioni fisiche. Secondo quanto è stato anticipato, dei 569 migranti, 389 resteranno a Reggio Calabria, ospitati in vari centri d’accoglienza, mentre i restanti 180 saranno trasferiti in un’altra struttura a Vibo Valentia.