D.i.Re. «iter pericolosi per la presa in carico delle donne vittima di violenza»

COSENZA – Il Coordinamento dei centri antiviolenza della Calabria afferenti a D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, organizzazione nazionale che raccoglie con 20.711 donne accolte e 2874 attiviste, prende atto di una grave situazione: «ci sono centri antiviolenza in Calabria – come l’associazione “Astarte” di Catanzaro – che stanno portando avanti progetti di accoglienza delle donne e minori vittime di violenza non conformi con le procedure nazionali e internazionali, quali la Conferenza Stato Regioni del 2022 e la Convenzione di Istanbul».

«La violenza di genere – scrive il coordinamento – non deve essere affrontata come questione emergenziale, bensì come fenomeno strutturale e culturale radicato nella società e ciò ha bisogno di progetti condivisi e di politiche integrate. È fondamentale evidenziare che esiste a livello nazionale una specificità della metodologia di accoglienza dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio basata su un approccio e su una metodologia di genere, non giudicante e sulla co-costruzione di un percorso definito insieme alle stesse donne, applicando il principio di autodeterminazione (nel rispetto dei loro tempi) , della massima riservatezza e anonimato».

«Non basta la sola ‘buona volontà’»

«La “presa in carico” della donna e dei minori vittime di violenza deve essere gestita da donne qualificate e formate, presenti nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, già autorizzati e riconosciuti a livello istituzionale, e non può essere demandata a soggetti terzi, quali le Famiglie affidatarie, e i Single forniti di sola buona volontà, come previsto dal progetto “Regalami un sorriso” comunicato dall’associazione Astarte di Catanzaro».

Le motivazioni sono molteplici

Sicurezza e protezione: Le donne vittime di violenza si trovano spesso in situazioni di grave pericolo. Solo chi è qualificato è in grado di predisporre la procedura della valutazione del rischio e di mettere in atto le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione delle stesse donne e dei minori.

Comprensione del trauma: La violenza di genere è un trauma complesso che ha effetti devastanti sulla salute e sulla vita di una donna. Solo chi è qualificato è in grado di comprendere la natura del trauma e di fornire un supporto adeguato e ciò al fine di elaborare il vissuto violento delle donne.

Empatia e rispetto: Le donne vittime di violenza hanno bisogno di essere ascoltate e credute. Solo chi è qualificato è in grado di creare un ambiente sicuro e di fiducia attraverso la tecnica “dell’ascolto attivo”.

Professionalità e competenza: La presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza di genere richiede formazione e competenze specifiche a livello psicologico, legale, medico e sociale. Nessuno mette in dubbio la buona volontà di fare del bene e aiutare le donne vittime di violenza da parte di molti, ma bisogna distinguere il voler far del bene rispetto al saper far bene che presuppone formazione, competenze ed esperienza convalidata a livello nazionale.

Si tratta perciò di predisporre percorsi che abbiano una coerenza con le norme esistenti, con le procedure accreditate e già definite per aiutare le donne e i minori vittime di violenza. Accogliere una donna implica dover avviare un “progetto” dedicato, individualizzato, di aiuto concreto, adeguatamente e costantemente supportato stante la loro vulnerabilità, al fine di recuperare la propria autostima, l’empowerment e la propria indipendenza; inoltre la presenza di minori, vittime di violenza assistita, richiede ulteriori azioni specifiche da dover mettere in atto. Non si può delegare l’accoglienza della donna e dei minori in fase emergenziale alla permanenza presso una famiglia affidataria priva delle competenze, ciò può solo portare che ritornino sui loro passi o che vengano ri-vittimizzate. Non si tratta di mettere in atto la semplice buona volontà o l’accoglienza, quanto piuttosto di operare efficacemente con gli strumenti predisposti e conosciuti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio».

«Stupisce – conclude D.i.Re. – che gli organismi donatori non abbiano effettuato una analisi approfondita, valutando la pertinenza del progetto rispetto a quelle che sono le norme nazionali in vigore. In ultimo da evidenziare è la situazione di grave rischio e pericolo per la donna e i minori con le possibili reiterazioni dei comportamenti violenti da parte degli autori maltrattanti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle stesse ed estendersi e gravare sulla famiglia accogliente».