Cutro: la Via Crucis per il dramma dei migranti, la croce realizzata con i resti del relitto

CUTRO (KR) – Le parrocchie della zona in cui è avvenuta la tragedia si sono alternate nel sorreggere la croce, realizzata dall’artista Maurizio Giglio utilizzando il legno del relitto. Tantissimi hanno preso parte alla Via Crucis promossa dall’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Un momento di preghiera per “leggere il dramma umano di questi nostri fratelli alla luce della Passione salvifica di Cristo”.



“Avremmo voluto accogliere queste persone da vive e non da morte“. Sono le parole di don Rosario Morrone della parrocchia di Botricello ai fedeli “a noi non ci fanno paura i vivi, ci inorridiscono i morti”. Alla via Crucis sono presenti i sindaci del territorio, cittadini e fedeli delle parrocchie del territorio, insieme al vescovo di Crotone, mons. Angelo Raffaele Panzetta e all’imam di Crotone. Presente anche l’arcivescovo di Cosenza Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato.

La Via Crucis in corso, è stata organizzata dagli Uffici Migrantes e liturgico dell’arcidiocesi «Alla luce della tragedia che si è consumata nei giorni scorsi sulle coste del comune di Cutro, come comunità diocesana siamo chiamati a farci carico del dramma che ha colpito questi nostri fratelli», scrivono i due uffici diocesani. «Non sono numeri ma persone. Siamo tutti migranti chiamati a vivere la vita in pellegrinaggio»; così don Pasquale Aceto nella sua omelia nella Cattedrale di Crotone. «Non lasciamoci addomesticare dal male, vinciamo il male con il bene. Tragedie come il naufragio di Cutro sono frutto della divisone del cuore».